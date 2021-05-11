أحمد وفيق لـ«الاتحاد»: «ولاد ناس».. كشف المستور

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد أحمد وفيق أن مسلسل «ولاد ناس» الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، ناقش قضية في غاية الأهمية، وكشف المستور في خطورة انشغال الآباء والأمهات عن أبنائهم وبناتهم، وما ينتج عن ذلك من كوارث قد يصعب تداركها وتؤثر على حياة الأبناء في المستقبل.

وأضاف وفيق لـ«الاتحاد» أنه قدم دور رجل قانون، رب أسرة أنموذجية، تتعرض لموقف مؤثر يغير حياتها عقب إصابة نجله في حادث حافلته المدرسية، ويقرر ترك منصة القضاء ويتجه للعمل في المحاماه، وتدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية، تأليف وإخراج هاني كمال، ويشارك في بطولته رانيا فريد شوقي، وبيومي فؤاد، وهاجر الشرنوبي.

وقال وفيق إنه يواصل حالياً تصوير مشاهده في مسلسل «الحرير المخملي»، ويجسد دور رجل ريفي يتمتع بقوة الشخصية وينتمي لعائلة كبيرة، ويدخل في صراعات دموية مع عائلة أخرى بسبب بسط النفوذ والاستحواذ على الأراضي الزراعية.

وتدور الأحداث في أربعينيات القرن الماضي، والعمل من 60 حلقة، ومأخوذ من رواية لأميمة عز الدين، ويناقش الصراع بين الأجيال، والعادات والتقاليد الريفية، سيناريو وحوار محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته مصطفى فهمي، وداليا مصطفى.

وفي فيلم «2 طلعت حرب»، يؤدي وفيق شخصية دكتور درس الطب النفسي بالخارج، ويعود إلى مسقط رأسه بعد فترة غياب طويلة، ويقع في غرام «فاتن»، والتى تلعب دورها ياسمين الخطيب، ويدور في إطار الرومانيسة في الفترة من 1958، حتى العام 2011، والفيلم يتضمن 4 قصص درامية.

ويشارك أحمد في فيلم «حفلة 9»، مع غادة عبد الرازق، ويدور في إطار التشويق والإثارة، حول حفل فني تقع فيه جريمة، ويجسد شخصية طبيب جراح، ومن المقرر طرح العمل بدور العرض في الموسم الصيفي.

وحول شخصيته في فيلم «أهل الكهف»، قال وفيق إنه يجسد شخصية قائد روماني متطرف، وتدور أحداثه في إطار الفانتازيا التى تجمع بين التشويق والإثارة، وصراع الإنسان مع الزمن.

ويتناول العمل ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، وهو مأخوذ من رواية لتوفيق الحكيم تحمل نفس الاسم، وكتب السيناريو والحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وغادة عادل.

وكشف وفيق عن ذكريات طفولته في شهر رمضان، مؤكداً أنها لا تنسى، حيث الطقوس الخاصة بالمناطق الريفية، والتى تستعد لاستقبال شهر رمضان مبكراً، وتتميز بأجواء التجمعات العائلية والسهرات الروحانية.

وعن قائمة طعامه الرمضاني، أوضح أنه يحب الأطعمة المصرية التقليدية، ومشروبه المفضل هو «التمر الهندي»، ويصنعه بنفسه.