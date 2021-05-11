ينهي حياة زوجته بمسدسه الوظيفي

استنكرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني بتونس في الآونة الأخيرة لاسيما أثناء الجائحة و خلال شهر رمضان المعظم الذي تقوم فيه النساء وحدهن بكل الأدوار داخل المنزل، وذلك الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الشابة رفقة الشارني على يد زوجها وهو رجل أمن استعمل سلاحه الوظيفي في تنفيذ جريمته، وفق بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وقال البيان "إن الوزارة و هي تترحم بكل أسى على الفقيدة رفقة الشارني التي راحت ضحية جريمة بشعة، فإنها تأمل أن تكون هذه الحادثة منعرجا لتطبيق قانون 2017 للقضاء على كل أشكال العنف ضد النساء حتى تحفظ الكرامة الإنسانية لكل نساء و يتم القضاء على العنف الذي هو سبب و نتيجة للتمييز بين الجنسين".

وأضاف البيان "تهيب الوزارة بكافة الفاعلين السياسيين والأحزاب والمنظمات وكل مكونات المجتمع المدني إلى العمل على نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء و توعية النساء و الرجال قصد القطع و التصدي إلى هذه الممارسات التي تدخل في خانة الاعتداءات و الجرائم وتمثل خرقا صريحا لأحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة و للدستور و الاتفاقيات الدولية".