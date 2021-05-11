مركبة فضائية تحمل عينة من كويكب تبدأ رحلة العودة للأرض

بدأت مركبة فضاء تابعة لوكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا)، وتحمل عينة كبيرة من الكويكب «بينو»، أمس الاثنين رحلة العودة إلى الأرض بعد قرابة خمس سنوات في الفضاء.

وذكرت ناسا أن المركبة «أوزيريس-ركس» بدأت عملية العودة في الساعة 2023 بتوقيت جرينتش، ومن المقرر أن تستغرق الرحلة للأرض عامين ونصف.

وقامت أوزيريس-ركس في أكتوبر بجمع عينات لوكالة ناسا من الكويكب في إطار رحلتها الفضائية التي تستمر سبع سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن بينو يشبه الكومة السوداء ويبلغ عرضه نحو 500 متر ويدور على بعد 290 مليون كيلومتر من الأرض.

وبعد الدوران حول الشمس لمرتين، من المقرر أن تصل المركبة الفضائية إلى الأرض في 24 سبتمبر 2023.

وتأمل ناسا في أن تكشف المهمة، التي تبلغ تكلفتها مليار دولار، عن أسرار حول أصول نظامنا الشمسي.

وتم إطلاق أوزيريس-ركس من فلوريدا في سبتمبر من عام 2016. واستغرق الوصول إلى مسافة 20 كيلومتراً من بينو عامين، ثم استغرق الأمر عامين آخرين للعثور على مكان مثالي لجمع العينة.