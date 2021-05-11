بالفيديو.. عناق بين حيتان مهددة بالإنقراض

التقطت طائرة مُسيّرة لحظات "مذهلة"، بدا خلالهما حوتان مهددان بالانقراض كما لو كانا "يتعانقان" باستخدام زعانفهما، في خليج كيب كود بالمحيط الأطلنطي.



وكان مصور الحياة البرية بريان سكيري وعلماء من معهد "وودز هول" لعلوم المحيطات وحوض الأسماك في نيو إنغلاند بالولايات المتحدة، التقطوا هذه اللحظة في 28 فبراير الماضي، عندما تفاعل الحوتان، لكن الفيديو نشر أمس الاثنين.

وقال علماء "وودز هول" إن مثل هذا السلوك نادرا ما تتم ملاحظته، وقد تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل عناق حوتين من الهواء.

وصرح فريق البحث في بيان قائلا: "رأى الباحثون ما بدا وكأنه حوتين يتعانقان بزعانفهما. في عرض للمودة على ما يبدو ومحاولة للتزاوج".

بالفيديو.. عناق بين حيتان مهددة بالإنقراض

ونشر موقع "ناشونال جيوغرافيك" لقطات الفيديو الرائعة، وقال إن الحوتين اسميهما "فيدل" و"هايفن".

وتعتبر "حيتان شمال الأطلنطي الصائبة" من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، ويقدر عدد سكانها المعروف بنحو 360 فقط.

كما أن هذه الحيتان عرضة لصفعات السفن والتشابك المحتمل مع معدات الصيد التجارية بحسب موقع «سكاي نيوز العربية».

وقال علماء إن هناك نقطة مضيئة، إذ ولدت هذه الحيتان خلال الشتاء الماضي بأعداد أكبر، الأمر الذي لم يشهده العلماء منذ عام 2015.