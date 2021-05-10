«قصر الإمارات».. مائدة العيد الفاخرة

أبوظبي (الاتحاد)

يدعو فندق قصر الإمارات ضيوفه للاحتفال بعيد الفطر المبارك في منشآته السياحية الفاخرة، والاستمتاع بطيف واسع من باقات الإقامة والاستجمام وتجارب الطعام. ويهدي زواره خيارات متنوعة تضمن قضاء أوقات مميزة رفقة الأهل والأصدقاء.

مزلاي

تتنوع قائمة الخيارات ضمن مرافق الضيافة داخل القصر، وكلها تقدم وجبات خاصة بالعيد، بينها تجربة عشاء عربية أصيلة في مطعم «مزلاي»، الذي يتميز بتصاميمه المستوحاة من الخيمة البدوية. ويقدم طيفاً واسعاً من الأطباق الشرقية من الساعة 13:00 -10:30، مع إطلالة على حدائق القصر.

لو فاندوم

عشاء فاخر آخر يوفره مطعم «لو فاندوم»، المعروف بديكوراته الداخلية الأنيقة وشرفته الخارجية الكاشفة على شاطئ خاص.

لو كافيه

مقهى «لو كافيه»، يتفرّد بتشكيلة مختارة تتضمن منصة طهي مباشر، حيث تقدم «اللقيمات» مع العسل ودبس التمر المحلي. أما محبو شاي الظهيرة، فيمكنهم احتساء أصنافهم المفضلة مع الكعك على أنغام موسيقى البيانو الحية.

هاكاسان

يقدم مطعم «هاكاسان» المعروف بأطباقه الآسيوية، قائمة شهية للعيد تشمل مجموعة أصناف ترضي الذواقة ما بين البارد والساخن.

مرطبان

يوفر مطعم «مرطبان» وليمة العيد المكوّنة من أشهى الأطايب الهندية، في رحلة مع الشيف هيمانت أوبيروي، وتشمل تشكيلة من الكباب، وأطباق الكاري والحلويات.