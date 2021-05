أميرة «ديزني» في دبي

دبي (الاتحاد)

تحتفي «ذي بوينت»، الوجهة البحرية المميزة في دبي، بعطلة العيد من 13 - 15 مايو بعددٍ من الأنشطة المتنوعة المستوحاة من عالم «ديزني». وتتمايل أعمدة مياه «نافورة النخلة» للمرة الأولى على أنغام Starting Now، الأغنية التي تم ابتكارها خصيصاً للاحتفال بأميرة «ديزني» Ultimate Princess Celebration، رمز الشجاعة واللطافة لبطلات ديزني A Whole New World من Aladdin، وLet It Go من Frozen، وReflection من Mulan، وذلك بدءاً من الساعة 7:00 مساءً.

ويصاحب استعراضَ النافورة عرض خاص للألعاب النارية يوم 13 مايو الساعة 8:00 مساءً.

وللراغبين في زيارة الموقع، سيتم تأمين حافلات مجانية في الاتجاهين، من «نخيل مول» إلى «ذي بيوينت»، كل 20 دقيقة من الساعة 5:00 عصراً وحتى منتصف الليل.