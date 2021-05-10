10 ليالٍ من الضحك

دبي (الاتحاد)

تستضيف مدينة جميرا النسخة الأولى من فعالية «ذا كوميدي بيزار» التي تندرج ضمن فعاليات مهرجان دبي للكوميديا، وتستعد لاحتضان مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية وتجارب المأكولات والمشروبات على مدى 10 ليالٍ من 13-22 مايو. وتقدم مجموعة من الأنشطة المستوحاة من مسابقات الألعاب التلفزيونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات. وتشهد أمسيات حية مع عروض رائعة من الكوميديا الارتجالية، بمشاركة أسماء عالمية، مثل توني وودز، دين إدواردز، وويل سيلفينس، ريم عيدان، إيمان مورغان ونينا خاروفة. ويضم المهرجان نخبة من مواهب الكوميديا المحليّين ضمن عروضه الحية على خشبة مسرح مدينة جميرا، وتنطلق يومياً من 13-19 مايو، عند الساعة 7:00 مساءً. ويشهد المهرجان عرض أداء لنجم الكوميديا المصري الأميركي أحمد أحمد، مع مجموعة من أصدقائه ليقدموا فقرات تجمع مختلف الثقافات. أما أمسية الكوميديين العرب، فتُقدّم على مسرح دبي أوبرا في 19 مايو، ويحييها عدي خليفة، علي السيد وإيمان خلوف.