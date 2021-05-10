بلاحة بن زيان.. الجمهور يناديه بـ «النوري»

محمد قناوي (القاهرة)

قدم الفنان الجزائري بلاحة بن زيان عشرات الأدوار الدرامية وحقق نجومية كبيرة في الدراما الجزائرية، إلا أن الجمهور الجزائري خلال السنوات الأخيرة أصبح يناديه باسم «النوري»، وهي الشخصية التي قدمها في مسلسل «عاشور العاشر»، والذي تم تقديمه في ثلاثة أجزاء وبدأ عرض الجزء الأول عام 2015 وحقق نجاحاً كبيراً جماهيرياً ونقدياً وعرض الجزء الثاني 2017 وحقق أيضاً نجاحاً أيضاً مما دفع صناعه إلى تقديم الجزء الثالث في رمضان هذا العام، وهو من تأليف وإخراج جعفر قاسم وشارك في بطولته صالح أوقروت، وسي أحمد أقدومي، وسهيلة معلم، وكوثر الباردي. و«عاشور العاشور»، هو العمل الذي أسّس لدراما جزائرية مميزة جمعت بين الكوميديا والتراجيديا، وقدّمت رسائل فنية قوية تكرّس دور الفن في معالجة هموم المجتمع.

بلاحة بن زيان

مغامرات ويتناول المسلسل مغامرات «عاشور العاشر» في مملكته الخيالية والمغامرات اليومية التي يمر بها، قصصاً تجري في قصر «المملكة العاشورية » بطلها يثير الغرابة بتصرفاته وعلاقاته بعائلته وطاقمه، ويتعامل سكان هذه المملكة، من خلال الأحداث التي تعكس الواقع بتهكم، بريبة مع سلطانهم وبسخرية في كثير من الأحيان لعدم ثقتهم بسداد رؤيته بخصوص تسيير شؤونهم. وهو في نظر غالبيتهم باحث عن مجد شخصي، لكنه يجد صعوبة في الوصول إليه وهو في دوامة متواصلة.. ويعيش سكانه وضعاً أفضل، كما يعدونه أداة يستخدمها محيطه المباشر، في غير مصلحته هو شخصياً، مما ينعكس على إدارة الشأن العام سلباً بالمقابل، يفضل أهل المملكة ابنة عاشور، «عبلة» التي تزوجت واحداً منهم كدلالة على قربها من انشغالاتهم، وكثيراً ما تدخلت لدى والدها لحل مشاكلهم، معاكسة بذلك استشارات حاشيته، الذين تربطهم مصالح مع قوى أجنبية.وزير

قدم الفنان بلاحة بن زيان في المسلسل شخصية «النوري»، وهو دور وزير يعمل تحت سلطة «عاشور العاشر»، والذي أحبه الجمهور وكان منافساً لدور «الملك البطل» وفق النقاد، لخفة ظله وإتقانه دوره بامتياز ويعتبر دور «النوري» من أفضل وأهم الأدوار التي أداها في مشواره الفني، بأدائه الملفت الذي أتقن فيها دور الوزير الذي يعمل تحت سلطة «عاشور العاشر»، فرسخت لدى الجمهور صورة الفنان صاحب الظل الخفيف وفنانا محبوباً لا يستغنى عنه في العمل الذي شارك فيه بلمسته المميزة التي ظهرت جلياً في حواره، خاصة وأنه كان باحثاً في الشعر الملحون ومتمكناً من تغيير كلمات في الحوار دون الخروج عن المحتوى وشاءت الصدف والأقدار أن تكون وفاته الحقيقية في اليوم الذي بث فيه مشهد وفاته في آخر الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل«عاشور العاشر»، على تليفزيون الجزائر.

الفنان الراحل بلاحة يعتبر أن دوره «النوري» في مسلسل «عاشور العاشر» من أفضل وأهم الأدوار التي أداها في مشواره الفني، تعامل معه مخرج العمل جعفر قاسم بشكل احترافي عندما أعاد له الاعتبار من حرية تعديل النص والحوار إلى الوقوف الفني على دوره بالعمل الدرامي.