بعد إصابة إيلون ماسك بها.. ما هي متلازمة إسبرجر؟

شعبان بلال (القاهرة)

أعلن رائد الأعمال التكنولوجية والملياردير الأميركي إيلون ماسك قل أيام عن إصابته بمتلازمة أسبرجر أثناء ظهوره في البرنامج الكوميدي الأميركي، وهو ما دفع كثيرين نحو التساؤل حول هوية هذا المرض وتأثيره على حياة المصابين به؟.

وقالت الدكتورة مها سعد زكي، أستاذ الوراثة البشرية وأبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث في مصر، إن متلازمة أسبرجر هي إحدى اضطرابات طيف التوحد ذات وظائف وقدرات عالية وتأثيرات ضعيفة في سلوك المصابين بها، مشيرة إلى أن بعض المصابين بها علماء وأصحاب فكر ولهم شهرة عالمية لما قدموه.

وأشارت لـ «الاتحاد» إلى أن هذه المتلازمة لها علاقة بسمات التوحد، ولها درجات تتراوح من عدم وجود تأثيرات على سلوك المصابين بها وعلى حياتهم وتفاعلاتهم مع من حولهم، إلى مواجهة صعوبات كبيرة في تفاعلهم الاجتماعي مع الآخرين مع رغبات وأنماط سلوكية مقيدة ومكررة.

وأضافت أستاذ الوراثة البشرية أن مرضى متلازمة أسبرجر يمكنهم العمل لفترات أطول والتركيز بشكل أعلى وتأديه المزيد من الأعمال لدرجة التميز سواء قراءة الكتب بدون تعب أو التواحد في مكان وإنجاز مهمة بطاقة أكبر، لافتة إلى علاقتها أكثر بالجوانب السيكيولوجية أكثر من الوراثة.

وتستمر متلازمة أسبرجر حسب الدكتورة مها زكي مدى الحياة تؤثر على الناس بطرق عدة مختلفة، موضحاً أن بعض المصابين بها قد يواجهون صعوبات في تفسير اللغة اللفظية وغير اللفظية وقد يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعالجة المعلومات وصعوبة في التعبير عن أنفسهم ومشاعرهم أيضاً.

وأخبر الرجل البالغ من العمر49 عاما المشاهدين بأنه أول شخص مصاب بمتلازمة أسبرجر، يقدم البرنامج الذي يعرض منذ فترة طويلة وسط هتافات عالية من الجمهور.

وسميت المتلازمة باسم طبيب الأطفال النمساوي هانز آسبرجر الذي قام عام 1944 بتوصيف هذا المرض، وتختلف أعراض الإصابة بها من شخص لآخر، لكن غالبا ما يكون لدى الأطفال المصابين بالمتلازمة تركيزا على موضوع بعينه أو أداء نفس السلوكيات أكثر من مرة بصورة متكررة.

وهناك الكثير من المشاهير والعلماء الذين أصيبو بهذه المتلازمة، وعلى رأسهم عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين ومخرج الأفلام العالمي ستيفين سبيلبيرج، وعالم الرياضيات ريتشادر بورشيردز، وأيضا الملياردير الأميركي بيل جيتس، والممثل الشهير أنتوني هوبكنر.