حوت تائه يتلمس طريق العودة إلى موطنه

شوهد حوت رمادي صغير ضل طريقه من المحيط الهادئ إلى البحر الأبيض المتوسط يسبح جنوبا على طول الساحل الشرقي لإسبانيا.

وأفادت صحيفة "لا فانجارديا"، اليوم الاثنين، أن الحوت، الذي يبلغ طوله ثمانية أمتار، شوهد أكثر من مرة مطلع الأسبوع.

واصطحبت سفينتا إنقاذ وإطفاء الحوت، الذي أطلق عليه العلماء اسم "والي"، بعيدًا عن برشلونة لمنعه من السباحة في ميناء المدينة أو الارتطام بسفينة.

وقال خبراء إنهم يتوقعون عودة الحوت إلى المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق. لكنهم قالوا إنهم يخشون من أن يموت جوعاً قبل أن يتمكن من الوصول إلى المحيط الهادئ.

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ومن غير المرجح أن يجد "والي"، الذي أصبح هزيلاً بالفعل، قشريات المحيط الهادئ، التي عادة ما يتغذى عليها، في البحر المتوسط.

يعتقد الخبراء أن الحوت، البالغ من العمر حوالي عامين، قد ضل الطريق في المحيط الهادئ قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقال التقرير إن "والي" ربما يكون قد دخل بعد ذلك إلى شمال المحيط الأطلسي عبر الممر الشمالي الغربي، بسبب الاحتباس الحراري.

ومن المحتمل أن يكون هو نفس الحوت الذي تم رصده قبالة سواحل شمال أفريقيا في مارس، وقبالة سواحل إيطاليا في أبريل، ومؤخراً قبالة الساحل الجنوبي لفرنسا.