وفاة سهر الصايغ في «الطاووس» تثير جدلاً

أثار موت أمنية، الشخصية التي تجسدها الفنانة «سهر الصايغ» بطلة مسلسل «الطاووس»، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومثلت صدمة كبيرة للمشاهدين، معربين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من وفاتها، خاصة في ظل عدم انتهاء حلقات العمل بعد قيام زين المتهم الأول بقضية اغتصابها، بقتلها في حادث سيارة، وذلك انتقاماً منها على إقامة دعوى قضائية وفضحهم أمام الرأي العام، بمساعدة المحامي كمال الأسطول والذي يجسد شخصيته الفنان جمال سليمان، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

ماتت أمنية وضاعت كل أحلام البراءة، وتشتت أحاسيس الطمأنينة والأمان، وانهمرت دموع اليأس على روحٍ هامت في السماء من دون ذنب ارتكبته، حيث كانت هذه الفتاة المسكينة تحلم بحياة بسيطة كلها حب وحنان وعطف وأمن واستقرار.

وعبر رواد شبكات التواصل الاجتماعي عن صدمتهم بالقصة الدرامية المبكية، حيث قدمت الشخصية سهر الصايغ واحداً من أجمل أدوارها في المسلسلات الدرامية، وأمسكت بكل خيوط الشخصية باقتدار وبعناية وتحضير ممتاز، سواء للشكل الخارجي والمظهر العام للشخصية، أو الداخلي بقدرتها على التعبير عن الانكسار النفسى الداخلي للفتاة المغتصبة طوال الأحداث.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.