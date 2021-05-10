آخر ما قاله الفنان عبده داغر عن القرآن

رحل الموسيقار المصري العالمي عبده داغر، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 85 عامًا، ويعمل أبناؤه حاليًا على الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن قبل الإعلان عن موعد ومكان جنازته.

وأعلنت ابنة الموسيقار الراحل، مصممة الأزياء ماجدة داغر، وفاة والدها عبر حسابها بموقع «فيس بوك»: «أبويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا بابا، أرجو الدعاء».

وقال في حوار نشرته صحيفة «اليوم السابع» المصرية: إن «القرآن أصل الموسيقى العربية، فقد نزل منغمًا، ومن يحفظه يسهل عليه أن يتقن فن التلحين، فكل الموسيقيين الكبار خرجوا من عباءة قراءة القرآن الكريم».

وأضاف أن «القرآن الكريم ممتلئ بالنغمات والجمل اللحنية التي هي أساس فن التلحين والموسيقى، فالقرآن هو مشكاة الفكر الموسيقي (أو منبع النور للفكر الموسيقي)».

تجدر الإشارة إلى أن عبده داغر نشأ في بيت يُعلم الموسيقى، ومع ذلك رفض والده أن يعلمه إياها فعلم نفسه بنفسه، واستطاع أن يصنع منهجًا علميًا خاصًا به، على الرغم من أنه لم يكن يقرأ النوتة الموسيقية.