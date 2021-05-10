تهمة جديدة تلاحق محمد رمضان

تنهال الأزمات على الفنان المصري محمد رمضان، واحدة تلو الأخرى، حيث تلقى النائب العام المصري، حمادة الصاوي، بلاغاً جديداً، ضد رمضان.

وقدم المحامي المصري سمير صبري بلاغاً للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بتهمة "إهدار المال العام". وذكر في بلاغه أن محمد رمضان قام باستغلال كابينة القيادة لطائرة مملوكة لشركة "سمارت للطيران" كموقع للتصوير وحقق من وراء نشره الفيديوهات على موقعه وعلى يوتيوب مكاسب مادية ومعنوية كبيرة.

كما أضاف صبري أن "سمارت للطيران" مملوكة للدولة ولا يجوز لأي شخص استخدامها بدون دفع المقابل المادي للشركة، ومن الثابت أنه لا وجود لعقد محرر بين "سمارت للطيران" وبين المبلّغ ضده وإنما كانت هناك شركة عربية تعاقدت مع شركة سمارت لنقل المبلّغ ضده فقط دون أن يستغل الطائرة كمكان للتصوير.

إلى ذلك أوضح أن المبلّغ ضده استفاد مادياً ومعنوياً من الشركة وتسبب في أضرار لسمعة الطيران المدني المصري، وتم تناول الموضوع من قِبل التلفزيونات والإذاعات والجرائد.

وأنهى المحامي بلاغه بأنه يتقدم بالشكوى للنائب العام من أجل فتح التحقيق لإحالة المبلّغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

يذكر أن المحامي سمير صبري، كان تقدم مؤخراً، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الفنان محمد رمضان بـ"قتل الطيار أشرف أبو اليسر معنوياً". كما اتهم رمضان بـ"عدم المبالاة بالحكم القضائي والاستهانة به"، لافتاً إلى أنه "ظهر بفيديو يقوم بإلقاء دولارات بكل تبجح في المياه دون احترام القضاء".