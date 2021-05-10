فاوتشي: الجائحة "تاريخية" وأرقام كورونا غير دقيقة

رغم تراجع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في ظل حملة التلقيح الواسعة، شككّ المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بالأرقام الرسمية لضحايا الفيروس، قائلاً إنها أعلى بلا شك، ما قد يثير فصلاً جديداً بشأن الوباء يتعلق بطريقة إحصاء ضحاياه والأرقام الحقيقية له.

وقال لشبكة "إن بي سي" إن السلطات الصحيّة قالت منذ البداية إن التقدير المتدنّي لعدد الوفيات محتمل جداً.

كما أضاف أن السبب وراء عدم دقة الأرقام أو الإحصاءات هو أن الجائحة "تاريخية"، في إشارة إلى إحتمالية حدوث هامش خطأ في طريقة إحصاء المصابين والوفيات.

تصريحات فاوتشي جاءت بعد نشر دراسة جديدة لجامعة واشنطن هذا الأسبوع، كشفت فيها أن أعداد الوفيات بالفيروس تجاوزت 900 ألف.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة في العالم بالأرقام المطلقة، مع أكثر من 32 مليون إصابة و581 ألف وفاة مسجلة رسمياً.

لكن منذ يناير، تراجعت حالات الإصابة والوفيات مع تسارع حملة التطعيم. وبعد طفرة طفيفة مع عطلة الربيع، عادت الأرقام للانخفاض منذ منتصف أبريل.