عائلة سمير غانم تكشف تطورات حالته الصحية

بعد جدل وغموض ألم بحالتهما الصحية، أصدرت عائلة الفنان المصري سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز رسالة غاضبة طالبت فيها الإعلام خصوصاً، بالتوقف عن بث الشائعات، كاشفة عن تطورات حالتهما الصحية.

فقد نشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، رسالة عبر حسابه على "فيسبوك" اليوم الإثنين، بعد أقل من ساعة على انتشار خبر مفاده دخول الممثل القدير في حالة غيبوبة إثر توقف بعض أجهزة جسمه عن العمل.

وأكد في الرسالة أن معظم ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للفنان وزوجته غير صحيح، مناشدا الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع توخي الدقة.

كما أضاف قائلاً "أرجوكم اتقوا الله.. مش كده.. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من هم المهموم".

كذلك، طالب الجميع بألا يكون السعي وراء السبق على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل، أو على حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم.

إلى ذلك، كشف الإعلامي المصري تطورات الحالة الصحية الخاصة بالثنائي، مؤكداً أنهما لم يمرا بعد من المرحلة الحرجة، ومطالباً الجميع بالدعاء لهما.

وكان سمير غانم أصيب بفيروس كورونا وعولج منه لاحقاً، إلا أن وظائف الكلى لديه تأثرت بشدة، فيما تخضع زوجته دلال عبد العزيز للعلاج في قسم العناية المركزة بسبب تشابك اصابتها بالفيروس مع أمراض مزمنة تعاني منها.