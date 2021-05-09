الصاروخ الصيني الطائش يسقط في المحيط الهندي

بكين (رويترز)

سقطت بقايا الصاروخ الصيني، الذي شغل العالم خلال الأيام الماضية، صباح أمس، في المحيط الهندي، بعد تفتت معظمها لدى دخولها الغلاف الجوي.

وكشفت وسائل إعلام رسمية صينية أن أجزاء من الصاروخ، الذي كان يتحرك تلقائياً دون تحكم أرضي منذ أيام، دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحاً بتوقيت بكين، وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقاً وخط العرض 2.65 شمالاً.

ورغم عدم تسبب الصاروخ في أية خسائر اتهمت وكالة الفضاء الأميركية ناسا الصين بالفشل في الوفاء بمعايير المسؤولية في التعامل مع الحطام الفضائي.