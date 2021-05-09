دراما رمضان.. لماذا اختفى النجم الأوحد؟

سعيد ياسين (القاهرة)

سيطرت البطولات الجماعية على عدد كبير من المسلسلات الرمضانية هذا العام، وشاهد الجمهور أكثر من نجم في عمل واحد، بعدما حرص كل منهم على البطولة المطلقة طوال السنوات الماضية، ويرجع ذلك إلى اختلاف نوعية هذه الأعمال وضخامتها درامياً وإنتاجياً، وأيضاً حاجتها لأكثر من نجم.

«نسل الأغراب»

جمع مسلسل «نسل الأغراب» أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في مسلسل، بعدما حرص كل منهما على البطولة الفردية في العديد من المسلسلات السابقة، حيث قدم السقا «ولد الغلابة» و«الحصان الأسود» و«ذهاب وعودة» و«خطوط حمراء»، في حين قدم كرارة «الاختيار 1» و«كلبش» بأجزائه الثلاثة، و«حواري بوخارست» و«الطبال».

ويشارك في «نسل الأغراب» أيضاً مي عمر ونجلاء بدر وفردوس عبدالحميد وهبة مجدي ومحمد جمعة ومنة فضالي.

وقال السقا لـ«الاتحاد»: إن ظاهرة «النجم الأوحد» ستواصل الاختفاء في المستقبل، وسيكون التركيز على البطولة الجماعية التي بدأها في السينما، خصوصاً وأن الهدف من الفن الحقيقي، إلقاء الضوء على الواقع ومناقشة قضاياه من دون تزييف أو تجميل. وأكد المخرج محمد سامي على أن «نسل الأغراب» عمل مقسوم على نجمين، وكل عقليات النجوم لا تسمح بتقاسم عمل فني واحد.

«ملوك الجدعنة»

الأمر نفسه يتكرر مع مصطفى شعبان وعمرو سعد اللذين يجتمعان في مسلسل «ملوك الجدعنة»، وهي البطولة المشتركة الأولى لهما، بعدما قدم شعبان عدداً من البطولات الفردية في «أبو جبل» و«أيوب» و«اللهم إني صايم» و«أبو البنات» و«مولانا العاشق» و«مزاج الخير». وقام سعد ببطولة «بركة» و«وضع أمني» و«يونس ولد فضة» و«شارع عبدالعزيز»، ويشاركهما بطولة «ملوك الجدعنة» دلال عبدالعزيز وعمرو عبدالجليل ورانيا يوسف وأحمد صفوت.

وقال المخرج أحمد خالد موسى: إنه اختار شعبان وسعد لأداء دوري «سفينة» و«سرية»، وتحمساً للعمل معاً وللبطولة الثنائية بمجرد عرض الفكرة عليهما.

«ضل راجل»

ويشارك مع ياسر جلال في بطولة مسلسل «ضل راجل» كل من نرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني وأميرة العايدي وإيهاب فهمي، وقال ياسر إن رأيه يختلف عن وجهة نظر القائمين على الإنتاج، والذين يحرصون على التسويق اعتماداً على الفردية. وأكد على أنه يؤمن بأن العمل جماعي، وهو ما تربى عليه مع والده المخرج الراحل جلال توفيق، وأيضاً في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنه يجد متعته الحقيقية في العمل الجماعي.

«القاهرة كابول»

ويعد «القاهرة كابول» من أكثر المسلسلات التي تضم نجوماً كانوا يقومون بالبطولة الفردية، ومنهم طارق لطفي وخالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي. وقال مؤلف المسلسل عبدالرحيم كمال: إن قصة العمل تستلزم البطولة الجماعية، خصوصاً وأنه يرصد تمركز الجماعات الإرهابية في أفغانستان قبل أربعين عاماً، من خلال أربعة أصدقاء نشأوا في ظروف اجتماعية واحدة، وتفرقت بهم السبل لعدد طويل من السنوات التي شهدت تغيرات كثيرة في المجتمع المصري.

«ولاد ناس»

يشارك في بطولة «ولاد ناس» رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق ووفاء صادق وصبري فواز وبيومي فؤاد وإيهاب فهمي. وقالت صادق: إن العمل الدرامي لا يقوم على الممثلين فقط، ولكن المئات من الأشخاص وراء الكاميرا، ولا يوجد بطل مطلق لأي عمل فني، وإلا كان الأولى له أن يمثل العمل بمفرده، بدليل أن الأدوار الصغيرة تجعل الجمهور يشاهد العمل الفني ويصدقه.

مسلسلات أخرى

من المسلسلات التي تعتمد على البطولة الجماعية «الاختيار- 2» لكريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار ورياض الخولي، و«هجمة مرتدة» لأحمد عز وهند صبري وهشام سليم وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وماجدة زكي.

وأيضاً «اللي ملوش كبير» لياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي، و«لعبة نيوتن» لمنى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، و«الطاووس» لجمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ.

«موسى»

يضم «موسى» عدداً من النجوم في مقدمتهم محمد رمضان، ويشاركه البطولة سمية الخشاب ورياض الخولي وعبير صبري وهبة مجدي وسيد رجب وصبري فواز ومحمد عز، ومنذر رياحنة الذي يقول: البطولة بشكل فردي لا تهمني ولا أتطلع إليها، ويهمنى أن أشارك فى فيلم أو مسلسل جماعي محترم، بدلاً من عمل ليس على المستوى المأمول، ونحن تربينا على تقديم المشهد واللحظة على وليس على الكم.

«بين السما والأرض»

يشارك في مسلسل «بين السما والأرض» هاني سلامة ودرة وأحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ونجلاء بدر ومحمد ثروت ومحمود البزاوي.

وقال كاتب سيناريو وحوار المسلسل إسلام حافظ: إن الأحداث تدور حول 11 شخصاً داخل المصعد الذي يتعطل وهم بداخله، وتتكشف علاقتهم بمن خارج المصعد، ومن المتسبب فى هذا العطل.