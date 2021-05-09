جزيرة ياس.. وجهة التشويق والاستجمام في العيد

أبوظبي (الاتحاد)

اتخذت جزيرة ياس، استعداداتها الكاملة لاستقبال الزوار في عطلة عيد الفطر السعيد لخوض تجارب متفردة، وقضاء أوقات لا تُنسى رفقة الأهل والأصدقاء على اختلاف اهتماماتهم وأذواقهم، ما بين التشويق والاستجمام.

وتحتضن الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، مجموعة من المعالم السياحية الاستثنائية لتلبي تطلعات الزوار، وتزخر محفظتها بتجارب حازت جوائز عالمية مرموقة، بما فيها المدن الترفيهية، وحلبة قيادة السيارات عالمية المستوى، ووجهة التسوق الأكبر في أبوظبي، بالإضافة إلى ملعب ياس لينكس للجولف، وشاطئ ياس، وأكثر من 165 مرفقاً لتناول الطعام.

وتستعرض الجزيرة، التي عملت حتى الآن على تطعيم أكثر من 95 % من طاقمها ضد فيروس «كورونا»، طيفاً من التجارب والخيارات التي تتيحها للزوار.

مغامرات تحبس الأنفاس (من المصدر)

مغامرات

عشاق المغامرات مدعوّون إلى «عالم فيراري أبوظبي»، حيث يمكنهم خوض تجربة مفعمة بالأدرينالين، عبر أسرع أفعوانية في العالم «فورمولا روسّا»، والانطلاق بسرعة 240 كم بالساعة خلال 4.9 ثانية، أو لعبة طيران الأبطال التي تحملهم إلى ارتفاع 52 متراً، ومن ثم تهبط بهم بسرعة تحبس الأنفاس مرة تلو الأخرى. أما لعبة برج «التيربو»، فتتيح تجربة السقوط الحر، والسقوط مع الارتداد على برج يرتفع 13.5 متر.

كما يمكن لزوار «عالم فيراري أبوظبي» الاستمتاع بأحدث تجاربها المليئة بالتشويق، وتشمل «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي» الأول من نوعه، حيث بالإمكان التجول على السطح الأحمر المميز للمدينة الترفيهية والاستمتاع بالمشاهد والإطلالات الرائعة، والانزلاق على المسار الذي يمر داخل حلقة طيران الأبطال.

وتتيح جزيرة ياس، تجربة الرياضات المائية المفعمة بالتشويق، مثل التزلج على الماء مع السحب بالزورق، والتزلج خلف الزورق دون حبل مربوط، وركوب الأمواج باستخدام التزلج الشراعي، مع فريق من المدربين من «ياس مارينا» وشركة أيوا للرياضات المائية.

مطابخ عالمية

تدعو جزيرة ياس عشاق الطعام إلى خوض رحلة بين مطابخها العالمية، إذ تحتضن أكثر من 165 مطعماً ومقهى، وتقدم وجبات خفيفة على طراز الأسواق الشعبية، وأطباق محليّة وعالمية غنية بالنكهات. ويمكن لمحبي استكشاف المطاعم الجديدة تجربة العشاء في «جرافوس سوشال كيتشن»، وسط أجواء من الماضي وقصص الطعام المشتركة من مختلف أنحاء العالم، وكذلك أخذ قسط من الراحة وتناول أشهى المأكولات في «ذا فاونتنز»، بعد يوم حافلٍ من التسوق في «ياس مول»، وركوب حافلة «ياس إكسبريس» مجاناً لزيارة «ياس مارينا» وقضاء أمسية مميزة مفعمة بالمذاقات.

منصات التواصل الاجتماعي

عشاق التدوين على منصات التواصل الاجتماعي، يجدون الفرصة خلال العيد لمشاركة لحظاتهم المميزة، عبر قيادة حصرية على متن سيارات فائقة السرعة، مثل «آستون مارتن جي تي 4» و«فيراري 458 جي تي»، وخوض السباق على مسار الحلبة. ومن الأفكار الجميلة، التقاط الصور مع خلفية البناء الخارجي المضاء لفندق دبليو - جزيرة ياس، وإطلالة على «ياس مارينا» النابضة بالحياة، حيث تقع المنشأة السياحية ما بين اليابسة وسطح الماء عند مضمار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «الفورمولا - 1».

«ياس إكسبريس»

تُعد جزيرة ياس عنواناً مثالياً للباحثين عن الاسترخاء، حيث تحتضن معالم سياحية استثنائية متقاربة، مما يتيح التجول بينها بسهولة، مع توافر خدمة النقل على متن حافلات «ياس إكسبريس» أو دراجات «بايك شير».

«سبلاش باد»

تتيح جزيرة ياس لمحبي العطلات مع العائلة الفرصة لقضاء أوقات لا تنسى في فنادقها على الواجهة البحرية، وتوفر مجموعة من المرافق والألعاب للأطفال في منطقة «سبلاش باد»، المجهزة بالكامل بأنشطة متنوعة. وتقع مرافق الضيافة على بُعد 10 دقائق فقط من المدن الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة، بما فيها، «عالم فيراري أبوظبي»، «ياس ووتروورلد أبوظبي»، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، و«كلايم أبوظبي».