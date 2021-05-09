«عطايا» في اليوم العالمي للتمريض

أبوظبي (الاتحاد)

تكرم مبادرة عطايا، بتنظيم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتحت رعاية الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، مساعد سمو رئيس «الهيئة» للشؤون النسائية، رئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، العاملين في مجال التمريض في أنحاء العالم بمناسبة اليوم العالمي للتمريض في 12 مايو الجاري. وتنظّم النسخة العاشرة من الحدث الخيري السنوي، الذي يهدف إلى تقديم الدعم للممرضين الواعدين، تقديراً لجهودهم المبذولة في ظل «كوفيد - 19». وقالت هند المحيربي، مديرة إدارة التسويق في «الهلال الأحمر» الإماراتي: تشجع «عطايا» أفراد المجتمع على المساهمة في تقديم الدعم من خلال التبرعات، لتوفير فرص إضافية للجيل المقبل من الممرضين والممرضات.