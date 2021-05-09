أميركية مريضة بالسرطان تُحقق حلمها بزيارة الأهرامات

شعبان بلال (القاهرة)

حققت سيدة أميركية مصابة بالسرطان حلمها بزيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول في مصر، ضمن رحلة سياحية استجابة لرغبتها في زيارة القاهرة ورؤية معالمها السياحية.

والسيدة جلوريا فيتال، أميركية أصيبت بالسرطان، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار قصتها لرغبتها في زيارة الأهرامات وقيام ابنها الذي يُدعى داستن فيتالي بعمل إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته.

ودفعت هذه القصة شباباً مصريين إلى تبني تحقيق حلم زيارة واستقبال السيدة الأميركية وإعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي تركت العالم كله واختارت أن تزور أول التاريخ ومهد الحضارة حسب قولها.

وأكدت السيدة الأميركية خلال زيارتها سعادتها بتحقيق حلمها بوجود على أرض مصر، مشيرة إلى انبهارها بمنطقة الأهرامات وأبو الهول التي حلمت بزيارتها.