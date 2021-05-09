كيف حول المصريون أزمة الصاروخ الصيني إلى «فكاهة»؟

شعبان بلال (القاهرة)

حول المصريون بحسهم الفكاهي أزمة الصاروخ الصيني، الذي سقط في المحيط الهندي، إلى موضوع للفكاهة والسخرية رغم المخاوف التي سادت دول العالم جراء فقدان السيطرة عليه بعد إطلاقه من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي.

وبعد أكثر من أسبوع على التكهنات بشأن حطام الصاروخ الصيني «لونغ مارش 5 بي»، سقطت بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي اليوم الأحد، واحترقت معظم أجزائه لدى دخولها الغلاف الجوي للأرض، بعد أن مر فوق الأراضي المصرية أكثر من مرة، ما تسبب في حالة كبيرة من الذعر.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو وهم يسخرون بطريقة فكاهية من أزمة الصاروخ الصيني وإمكانية سقوطه على مصر، رابطين ذلك مع وباء فيروس كورونا المستجد.

وعلى الرغم من المخاوف التي كانت لدى الكثير من المصريين من سقوط الصاروخ، فإن هذه الفيديوهات التي انتشرت بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة فيس بوك وتويتر وتيك توك، تسببت في خلق حالة من الفكاهة حول هذه الأزمة، خاصة من مقدمي المحتوى على تلك المواقع من صعيد مصر.

وقال مقدم محتوى شهير على مواقع التواصل الاجتماعي، يُدعى «عم حشمت» من صعيد مصر بطريقة ساخرة، إنهم غير قادرين على الإفطار أو الصيام بسبب الصاروخ الصيني، بينما طالب آخر أثناء مكالمة هاتفية مصطنعة وساخرة مع أقاربه الانتقال للحياة في غرفة أسفل المنزل ليكونوا في أمان حال سقوط الصاروخ.

وتصدرت أزمة الصاروخ الصيني على مدار عدة أيام اهتمامات المصريين في الأكثر بحثاً على موقع جوجل، وكذلك الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر بهاشتاجات «الصاروخ الضايع والصاروخ الصيني والمحيط الهندي وبحر العرب وغيرها».

وأعلنت الصين قبل ساعات أن الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي.