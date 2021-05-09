محمد رمضان يرفض الاستعانة بـ«دوبلير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكد محمد رمضان أنه استعد لشخصية الصعيدي في مسلسله الرمضاني «موسى» ورفض الاستعانة بـ«دوبلير»، لتنفيذ المشاهد الخطرة في المسلسل، وحملت تمساحاً حقيقياً دون تخديره، وتدربت على كيفية أكل الثعابين، بالإضافة إلى المطاردات وفنون القتال بالعصي.وقال لـ «الاتحاد»: الشخصية بها بها الكثير من التفاصيل والتحديات على المستوى النفسي والجسدي، فنجده الشاب الجامح الذي لا يخشى الموت، الناقم على مجتمعه بسبب الفروق الطبقية، مروراً بإصابة والدته وعجزها عن الحركة، وهروب شقيقته من القرية بعد شائعة حملها سفاحاً، ويصبح مطارداً.. وكل هذه التراكمات شكلت في وجدانه العديد من الأمور تكشف عنها الحلقات الأخيرة. ويخوض محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسل «موسى»، ويجسد فيه شخصية صعيدي تجبره الظروف لأن يصبح مطارداً من الاحتلال الإنجليزي، بعد الهجوم على معسكراتهم وتدميرها، بسبب تجنيد شقيقه إجبارياً أثناء الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى سطوه على ممتلكات كبار قريته، إيماناً منه بتحقيق العدالة المفقودة، ونقمته الشديدة عليهم بسبب قصه حبه التي لم يكلل لها النجاح بسبب الفروق الطبقية.