إيلون ماسك يتحدث عن أول رحلة من دون طيار إلى المريخ

قال إيلون ماسك رئيس شركة "سبيس إكس" الفضائية، وشركة تسلا للسيارات الكهربائية، إنه لا يستبعد أن تتم أول رحلة جوية من دون طيار إلى المريخ في عام 2024.

وكتب ماسك على "تويتر"، ردا على سؤال حول خطط الطيران إلى المريخ في عام 2026: "لم يتم استبعاد عام ألفين وأربعة وعشرين، والقيام برحلة بدون طيار".

في وقت سابق، أعلن ماسك عن هدف بدء الرحلات المأهولة إلى المريخ بحلول عام 2026.

جدير بالذكر، أن شركة "سبيس إكس" تقوم بتصميم منظومة نقل، تتكون من الصاروخ الناقل متعدد الاستخدام Super Heavy قابلة لإعادة الاستخدام بالكامل والمركبة الفضائية Starship.

وستسمح المنظومة بنقل الأقمار الصناعية، وطواقم رواد الفضاء والبضائع إلى المدارات القريبة من الأرض، وإلى القمر والمريخ.