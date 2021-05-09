باراك أوباما ينعى كلبه الأليف "بو"

نعى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما فقدان كلب عائلته الأليف "بو" الذي عاش في البيت

الأبيض مع العائلة الأولى مدة الرئاسة الممتدة لثماني سنوات تقريبا.

وكتب أوباما عبر تويتر "فقدت عائلتنا صديقا حقيقيا ورفيقا مخلصا"، مضيفا "كان لبو حضورا لطيفًا ودائمًا في حياتنا - سعيدًا برؤيتنا في أيامنا الجيدة، وأيامنا السيئة، والأيام التي بين ذلك"،وفقا لصحيفة نيويورك

ديلي نيوز.

وكان بو، ذكر من فصيلة كلب الماء البرتغالي، يبلغ من العمر 12 عاما. ولم يذكر أوباما سبب الوفاة، غير أن سن بو هو في حدود العمر الافتراضي للسلالة.

يشار إلى أن الكلب كان هدية لأسرة أوباما من السناتور الراحل إدوارد كينيدي، والذي اشترى واحدا من سلالته من أحد المربين في تكساس الذي أطلق على " البطن" بأكملها اسم "الأمل والتغيير" بعد فوز أوباما التاريخي في

الانتخابات الرئاسية في عام 2008.