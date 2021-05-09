الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب

بعد أن خطف اهتمام العالم على الرغم من المخاطر شبه المعدومة التي قد يولدها بحسب ما أكدت وكالة ناسا سابقا، دخل صاروخ الصين الشارد لونج مارش 5 اليوم الأحد الغلاف الجوي للأرض.

وأعلنت الصين أن الصاروخ الفضائي تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وقالت الصين إن بقايا الصاروخ سقطت في المحيط الهندي والإحداثيات تشير إلى منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.

أتى ذلك، بعد أن أشار مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني بوقت سابق في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع المتوقع لحطام الصاروخ الشارد حدد على خط الطول 28.38 درجة شرقا وخط العرض 34.43 شمالا.