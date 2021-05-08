كيف تنقص وزنك في رمضان؟

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكدت فاتن إبراهيم بياضو اختصاصية التغذية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء في أبوظبي أن رمضان، فرصة ميثالية لإنقاص الوزن.

وقالت إنه في الآونة الأخيرة، حظي الصيام المتقطع من أجل إنقاص الوزن باهتمام كبير عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة والراغبين في إنقاص وزنهم، حيث يعد صيام رمضان نوعاً من أنواع الصيام المتقطع. وأكدت أن صيام شهر رمضان يساعد في تطهير الجسم من السموم ويساعد في إنقاص الوزن إذا طبق بطريقة صحيحة، مشيرة إلى أن تقليل تناول السعرات خلال الصيام ممكن أن يؤدي إلى فقدان في الكتلة العضلية عوضاً عن الكتلة الدهنية مما يؤثر على معدل الحرق في الجسم إذا كانت وجبتا الإفطار والسحور غير متوازنتين من الناحية الغذائية.

فاتن بياضو (تصوير: علي عبيدو)

وأضافت من أجل نزول الوزن بصورة صحية خلال رمضان ينصح بالأكل ببطء ومضغ الطعام جيداً، وتناول الماء والتمر والشوربة أولاً، ثم القيام للوضوء وتأدية صلاة المغرب، وبعد ذلك تناول البروتين مع الخضار يليه النشويات المعقدة مثل الأرز البني، والفريكة، والبرغل، والكينوا، والابتعاد عن النشويات البسيطة مثل الخبز الأبيض والفطائر، وضرورة تجنب الأكل حتى الشعور بالامتلاء التام، مشيرة إلى أهمية اختيار طرق طهي صحية مثل الطهي على البخار بدلاً من القلي العميق، والابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والمقلية.

وأشارت إلى أن الصائم غالباً ما يعتقد أنه جائع بينما في الواقع جسمه يبحث عن الماء، وبالتالي يفضل تناول كميات كافية من احتياجات الجسم من الماء، مع ضرورة الحد من تناول الحلويات والعصائر، واستخدام خيارات أفضل للتحلية مثل التمر والفاكهة والعسل، والحرص على تناول الحلويات الرمضانية مرة إلى مرتين أسبوعياً.

وأكدت أن ممارسة الرياضة والتقليل من أوقات الجلوس أمام التلفاز وتجنب السهر الطويل الذي يصاحبه تناول الأطعمة الدسمة والمقلية والوجبات الخفيفة غير الصحية، مع تأخير وجبة السحور والحرص على تناول البروتينات والخضروات والفاكهة وشرب الماء يساعد كثيراً في إنقاص الوزن، مؤكدة أن رمضان يساعد على خفض الوزن بنسبة تتراوح ما بين نصف كيلو إلى 1 كيلو أسبوعياً، ويعتمد ذلك على وزن الجسم وطبيعة الحمية المتبعة وعلى نوعية الرياضة الممارسة.