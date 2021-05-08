مطربون.. أبطال في دراما رمضان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

دخل بعض المطربين في منافسة قوية في الموسم الدرامي الرمضاني لهذا العام، حيث خاضوا أدوار البطولة في بعض المسلسلات وتمكنوا من تحقيق الحضور الجيد مع مجموعة الأعمال المعروضة في هذا السباق، والتي يلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية، بعد أن كان حضورهم في السابق مقتصراً فقط على أداء شارات البداية والنهاية للأعمال، ولكن أصبح حالياً نجوم الغناء.. «مطربون أبطال في مسلسلات رمضان».

مصطفى قمر في لقطة من مسلسل «فارس بلا جواز» (الصور من المصر)

بعد غياب ما يقرب 11 عاماً، عاد المطرب والفنان مصطفى قمر إلى الشاشة الصغيرة مجدداً من خلال لعبه دور البطولة في مسلسل «فارس بلا جواز»، من خلال حلقات متصلة منفصلة، يلعب فيها قمر دور «فارس» الذي يمتلك فندقاً ويرفض فكرة الزواج، ولكن جده يشترط عليه قبل وفاته أن يتزوج لانتقال الميراث إليه، فيضطر فارس للبحث عن عروس، وخلال حلقات المسلسل يقابل ما يقرب من 20 فتاة، وتؤدي دور الفتيات مجموعة من الفنانات منهن بشرى وأسماء أبواليزيد وداليا البحيري وهنا شيحة ونانسي صلاح، وداليا مصطفى وويزو وهيدي كرم وشيري عادل، وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.

وعبر مصطفى قمر عن سعادته بعودته من جديد إلى عالم التمثيل، خصوصاً في دراما رمضان، من خلال هذا العمل المميز، الذي يقدم جرعة من الكوميديا الخفيفة للمشاهدين، منوهاً أن العمل لا يقتصر على الكوميديا فقط، إنما يحمل رسالة اجتماعية هادفة، تضع المشاهد أمام فكرة الاختيار بين المال والزواج عن حب.

حمادة هلال في مسلسل «المداح»

المداح

ومن أبرز الأعمال التي نالت ردود أفعال إيجابية «المداح» للمطرب والفنان حمادة هلال الذي استطاع أن يحقق ردود أفعال إيجابية واسعة بين الجمهور والنقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب موضوعه المميز، حيث تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال دراما اجتماعية تقتحم عالم الروحانيات والتصوف والمنشدين.

ويجسد هلال في العمل شخصية «صابر المداح»، الشاب الريفي الذي يدخل في العديد من المشكلات بسبب عمله كمنشد ديني، ويشاركه البطولة نسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهو من سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وأعرب هلال عن سعادته بنجاح العمل وتقديمه دور مختلف عن الأعمال الأخرى التي قدمها من قبل، موضحاً أن «المداح» فكرته الخاصة، وأنه كان يتمنى تقديمه منذ ست سنوات، ولكن المنتجين كانت لديهم مخاوف منه لغرابة الفكرة.

رامي عياش في لقطة من «2020»

جبران

من جهته يعود المطرب رامي عياش إلى تجربة التمثيل مرة أخرى بعد أن خاضها في السينما، لكن هذا العام يطل من خلال شاشة التلفزيون ويشارك في بطولة مسلسل «2020»، مع قصي خولي ونادين نجيم، ورغم أن مساحة دوره قصيرة حيث ظهر في عدد من المشاهد في دور «جبران» قبل مقتله على يد إحدى العصابات، لكن هذا الحدث كام محورياً إذ يغير مجرى الأحداث نحو محاولة انتقام شقيقته التي تؤديها «نادين نجيم» من تلك العصابة، وحصل عياش إشادة واسعة على أدائه، كما يشهد المسلسل نفسه مشاركة الفنانة الشابة ماريتا ابنة الفنان عاصي الحلاني، في أولى تجاربها في عالم التمثيل.

إقامة جبرية

ويطل المطرب زياد برجي من خلال مشاركته في بطولة المسلسل الكوميدي «زوج تحت الإقامة الجبرية»، وتدور أحداثه حول رجل متزوج بامرأتين، ويسعى للزواج بثالثة، ويتعرض لمواقف متعددة في ظل الحجر الصحي والتداعيات التي تفرضها جائحة «كوفيد-19»، وهو من بطولة نادين الراسي وهبة نور ومحمد خير الجراح وهشام حداد وانجو ريحان ورانيا عيسى .

أنوشكا في مسلسل «نجيب زاهي زركش»

مديرة دار أيتام

تعود المطربة أنوشكا بعد غياب أربعة أعوام عن عالم التمثيل، لتلعب دور البطولة مع يحيى الفخراني في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، ويتناول العمل عدداً من القيم الاجتماعية الإيجابية والسلوكيات والتقاليد والعادات، وتجسد فيه أنوشكا شخصية «شيرين»، مديرة دار أيتام تتميز بالدقة والصرامة، ولكنها تواجه مشاكل عديدة، معبرة عن سعادتها لمشاركة العملاق يحيى الفخراني في هذا العمل المميز الذي يجمع بين الكوميديا والدراما.

مي وفهمي

تشارك الفنانة والمطربة مي سليم في دراما رمضان هذا العام في مسلسل «لحم غزال» مع غادة عبدالرازق ووفاء عامر، ويطل المطرب والفنان أحمد فهمي في أكثر من عمل درامي منها «قارئة الفنجان»، و«كل ما نفترق»، وضيف شرف في «الاختيار 2».