غانم الصالح.. «كامل الأوصاف»

أبوظبي (الاتحاد)

«أنا كامل الأوصاف اللي يخوف ولا يخاف».. هذه العبارة التي أطلقها الفنان غانم الصالح ضمن أحداث المسلسل التراثي الكوميدي «الغرباء» الذي عرض عام 1984، ولا تزال هذه الكلمة محفورة في أذهان مشاهدي هذا العمل، خصوصاً أنها أصحبت «لازمة» يقولها الصالح في حلقات المسلسل، الذي لعب فيه دور مميز، وهو «كامل الأوصاف».

عرف الصالح بأدائه القوي والعفوي في الدراما وخفة ظله بالكوميديا، والجدية في التراجيديا، ولكن في «الغرباء» قرر الصالح خوض تجربة درامية تلفزيونية من نوع خاص، خصوصاً أنه عمل تراثي كوميدي تدور أحداثه حول مدينة العواصف وغزو «كامل الأوصاف» ومساعده «جاسر» وجنودهم لهذه المدينة، ويتسبب هذا الغزو في انتشار الظلم والفساد وحالة من الخوف والذعر بين أبناء المدينة، ويقود كل من «الفارس الملثم» و«مرجان» بوضع الخطط اللازمة لتحرير مدينتهم من الحاكم الظالم.

غانم الصالح

شارك الصالح في بطولة العمل كل من حياة الفهد، وأحمد الصالح، وعبد الرحمن العقل وزينب الضاحي، وهو من تأليف طارق عثمان وإخراج حمدي فريد، وأجاد الصالح في العمل رسم وتجسيد شخصية «كامل الأوصاف» ببراعة حتى أحبه الصغار قبل الكبار، رغم أنه كان أحد الشخصيات الرئيسة في نشر الخوف والفساد بالمدينة، لكنه أبرز قيم عدة من خلال العمل، منها روح التعاون وكيف ينتصر الخير على الشر في النهاية.

حقق المسلسل نجاحاً كبيراً لاسيما أنه استوحى مضمونه من التراث العربي الزاخر بموضوعات شائقة ومهمة تصل إلى كل زمان ومكان، مع معالجة درامية لها أو إعداد يساهم في تطوير الحدث أو الإضافة عليه.