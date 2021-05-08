كيف عاش الآباء والأجداد طقوس رمضان؟

الشارقة (الاتحاد)

في موسمه الثاني، يستعيد برنامج «رمضان ذاك الزمان» الذي تقدمه قناة الوسطى من الذيد، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الذكريات القديمة والطيبة لشهر رمضان المبارك في سابق الزمان، ويغوص في ذاكرة الماضي لاستدعاء حميمية الأمكنة والعادات والتقاليد.

ويروي البرنامج الذي يبث يومياً في تمام الساعة7:00 مساءً، عبر استضافة شخصيات من كبار السن في مختلف مناطق الإمارة قصصاً تظهر ملامح من طبيعة الشهر الفضيل قديماً حيث ذكريات لا تنسى وحنين للماضي لا ينقطع وفرصة لإحياء عادات وتقاليد راسخة.

ويستذكر كبار السن مع المشاهدين كيف يتم الاستعداد لشهر رمضان على مستوى بيئة البادية وأهلها، وعملية تحضير الطعام وتناول التمور، وتدريب الأطفال على الصيام التدريجي، بالإضافة إلى الإضاءة على طقوس أداء صلاة التراويح وما يتبعها من زيارات بين الأهل والأقارب.

ويسرد ضيوف البرنامج، مختلف الأحداث والمواقف الجميلة التي كانت ترافقهم في شهر رمضان، والتي تضفي عليه سعادة وتميزاً أكثر عن غيره من شهور السنة، لبساطته وقيمه وأخلاقياته.