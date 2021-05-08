بهدف التشجيع.. جوجل تطلق "أغنية اللقاح"

بهدف التشجيع على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أطلقت شركة "جوجل" الأميركية أغنية خاصة متاحة لمستخدمي منتجات الشركة.



ويؤدي "أغنية اللقاح" مساعد "جوجل" الصوتي، ومن الممكن الاختيار في إعدادات الهاتف بين المؤدي بصوت رجل أو امرأة.

وللاستماع إلى الأغنية، على مستخدمي هواتف "أندرويد" طلب الأغنية من مساعد "جوجل" الصوتي.

وتقول كلمات الأغنية: "فلنحتفل لأنه أصبح لدينا لقاح يعيدنا إلى روتيننا القديم، فقد تم إصداره لبناء مناعتنا بينما نهتم بمجتمعاتنا".

بهدف التشجيع.. جوجل تطلق "أغنية اللقاح"

ورغم كلمات الأغنية البسيطة، فإن "جوجل" تأمل أن تشجع "المترددين" من أجل الحصول على جرعة اللقاح بحسب موقع «سكاي نيوز العربية» .

وتحتفي الأغنية بالباحثين والعلماء والعاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة حول العالم.