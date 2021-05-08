انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا من الفضاء!

نشرت السفارة الأميركية لدى القاهرة صورة للعاصمة المصرية وقت المساء ولنهر النيل، التقطها رواد الفضاء من المحطة الدولية.

وكتبت السفارة على "فيسبوك" و"تويتر": "انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية.. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص لهذه الزهرة".

وكان رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه نشر في أبريل الماضي، صورة من الفضاء لنهر النيل ودلتا مصر، مبديا إعجابه الشديد بموقعهما المتميز، مؤكدا أنهما "من الأماكن المميزة في العالم".

وكتب بيسكيه على "تويتر": "الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفور ومن الوهلة الأولى.. من هذه الأماكن النيل والدلتا في مصر، بما تحمله من تناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة، وتدفقه إلى زرقة البحر الأبيض المتوسط".