لماذا استاجرت طليقة بيل جيتس جزيرة بـ132 ألف دولار في الليلة؟!

استأجرت ميليندا طليقة الملياردير الأميركي بيل جيتس جزيرة خاصة نائية للهرب من عدسات الصحفيين وأسئلتهم، بعد إعلان طلاقها الإثنين الماضي الذي بات يتصدر عناوين الأخبار، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

واستأجرت ميليندا الجزيرة بنحو 132 ألف دولار في الليلة الواحدة واصطحبت معها في رحلتها أبناءها الثلاثة وشركاءهم، بعيدا عن مطاردة وسائل الإعلام لها.

وتبلغ مساحة الجزيرة 80 فداناً وتوفر للضيوف 25 جناحاً ومنزلاً ريفياً رائعاً يمكن الوصول إليها في رحلة تستغرق خمس دقائق بالقارب من غرينادا. وكانت ميليندا وطليقها بيل جيتس قد أعلنا انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً.





