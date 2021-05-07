فيديو.. السيسي لرجل عجوز: لا تبك واللي أنت عاوزه هنعملهولك

توقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولة تفقدية لبعض الأعمال الإنشائية ليتحدث إلى بعض مواطنيه.

وهنأ السيسي المواطنين المصريين الذين التفوا حوله، وفق شريط نشره حساب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة.

وكان السيسي يقوم بجولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة في منطقة شرق القاهرة.

وأثناء توقف موكبه، تحدث الرئيس المصري مع رجل عجوز جاءه باكياً. وقال السيسي مرحباً بالرجل "أنا تحت أمرك. أنا عيني لك ولكل مصري".



اقرأ أيضا... فيديو.. السيسي يتوقف لينصح رب أسرة



وأضاف السيسي، مخاطباً الرجل "ما تبكيش، لا ما تبكيش واللي انت عاوزه هنعملهولك والله. هياخدوا بياناتك حالاً ولو ما عملوش حاجة هتبقى مشكلة كبيرة".

ثم وجه الرئيس السيسي حديثه للمصريين الموجودين أثناء التفقد والذين طالبوه بتخفيف الحظر، فمازحهم قائلاً: "أنتم مش لابسين كمامات ليه".