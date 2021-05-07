«كولدبلاي» تطلق أغنية «هاير باور»

باريس (أ ف ب)

أطلقت فرقة «كولدبلاي» البريطانية لموسيقى الروك أغنية جديدة بعنوان «هاير باور»، خلال مقابلة بالفيديو بين المجموعة التي يقودها كريس مارتن ورائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه أثناء وجوده في محطة الفضاء الدولية.

ومن المحطة، تحدث توما بيسكيه مع أعضاء الفرقة الأربعة.. وقال كريس مارتن ممازحاً بعدما وضع الرائد الفرنسي نظارتين داكنتين لحماية عينيه من الإشعاع «أنت نجم روك أكثر منا، نشعر كأننا نتحدث مع بونو هنا».

وسأل أعضاء فرقة «كولدبلاي» توما بيسكيه، عما إذا كان قد رأى أشكالاً للحياة خارج كوكب الأرض وأجابهم: «ليس بعد، أنا أراقب، لا أحد يعرف».