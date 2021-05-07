صور.. عرض ألماسة نادرة للبيع في مزاد

تعرض دار مزادات "كريستيز" للبيع في مزاد علني هذا الشهر إحدى الألماسات النادرة في العالم. والألماسة هي أكبر ألماسة روسية على الإطلاق وتحمل اسم "ألروسا سبكتاكل".

موظفة تمسك بالألماسة "ألروسا سبكتاكل"

ويبلغ وزنها 100.94 قيراط. ومن المتوقع أن تسجل ما بين 12 و18 مليون فرنك سويسري (19.96 مليون دولار أميركي) خلال عرضها في المزاد المقرر يوم 12 مايوالجاري.

وقالت ماري-سيسل سيسامولو، الخبيرة بقسم المجوهرات في دار المزادات "هذه الألماسة الرائعة التي تزن مئة قيراط انتزعت من حجر خام كان يزن في الأصل أكثر من 200. كانت تسمى ألماسة سيرجي دياجهليف الخام واستخرجت في عام 2016".

وأضافت الخبيرة "استغرق الأمر عاماً وثمانية أشهر بين الحجر الخام والألماسة المثالية التي نعرضها اليوم".

والألماسة واحدة من 144 قطعة ثمينة تعرضها الدار للبيع منها خواتم وأقراط من الألماس والياقوت.