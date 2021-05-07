أماكن العقل.. حياة إدوارد سعيد

يقدّم الكتاب ترجمة لحياة المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد الذي يُعد حسب الكثيرين المثقف الفلسطيني الأكثر شهرةً وتأثيراً وإثارةً للجدل. ويستند في ذلك إلى شهادات أفراد من عائلة سعيد وأصدقائه وطلبته وخصومه على حد سواء، إضافة إلى ملفات «مكتب التحقيقات الفدرالي»، وكتابات لم تنشر، ومسودات روايات لم يكتب لها أن ترى النور، ورسائل شخصية.

وفيه يسلط تيموثي برينان الضوء على جوانب غير معروفة من حياة أستاذه وصديقه إدوارد سعيد، أستاذ الأدب بجامعة كولومبيا في نيويورك، ورائد دراسات ما بعد الكولونيالية، والمدافع الشرس عن وطنه ومسقط رأسه فلسطين. وإلى ذلك، يتعقب الكتاب المسارات المتقاطعة لتطور سعيد الفكري، إضافة إلى التأثيرات العربية على تفكيره ليرسم لنا لوحة أقرب إلى الكمال لواحد من أعظم عقول القرن العشرين.