الحدائق.. رياضة وترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

تعيش الحدائق العامة في مختلف مدن الدولة، عامة، وأبوظبي خاصة، التي يوجد بها 16 متنزهاً تتسابق لتقديم أفضل الخدمات لزوارها، أجواء استثنائية خلال شهر الصيام، وتنبض خلالها بالحياة في الليل والنهار، وتجمع شمل العائلات، سواء لممارسة الرياضة، أو للترفيه والتنزه والاستمتاع بجمال الطقس، وقضاء أحلى الأوقات.

ويستفيد رواد الحدائق العامة المنتشرة في مختلف المدن، والتي يسهل الوصول إليها لجميع أفراد المجتمع، بمعدات كثيرة لممارسة التمارين الرياضية المختلفة، وألعاب متنوعة للأطفال من أجل الاستمتاع بالمكان، مما يجعل الحدائق مليئة بالحياة ومتنفساً مناسباً للأفراد والعائلات.

وتتنوع الحدائق في الأشكال والتصاميم، كما تتسابق في تقديم الخدمات للجماهير، ما يجعلها بمثابة الرئة التي تضخ الأوكسجين في مختلف أنحاء الإمارات، ومقصداً مهماً على مدار السنة وفي المناسبات والاحتفالات.