البنتاغون تتعقب الصاروخ الصيني

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها تتعقب مسار الصاروخ الصيني الذي يفترض أن يدخل «بشكل غير متحكم فيه» إلى الغلاف الجوي للأرض نهاية هذا الأسبوع، مع احتمال سقوطه في منطقة مأهولة بالسكان.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن وزير الدفاع لويد أوستن أُبلغ بالأمر ويعلم أن قيادة الفضاء تتعقب حرفياً هذا الحطام الصاروخي.

وأطلقت الصين قبل أسبوع أول مكونات محطتها الفضائية محمولة على صاروخ «لونغ مارش 5 بي»، وسيهبط جسم هذا الصاروخ ذاتياً ومن دون أدنى تحكم في مساره خلال الأيام القليلة المقبلة في مكان غير محدد.