سعد الفرج.. يتألّق في «أحلام طواش»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تألّق الفنان القدير سعد الفرج في تجسيد شخصية «طواش أبو جليب»، ضمن أحداث المسلسل الشهير «أحلام طواش» الذي عرض عام 2004، خصوصاً أنه خاض تحدياً جديداً من نوعه.. فبعد أن تعوّد جمهوره عليه في الأدوار الاجتماعية والتراجيدية، قرر الدخول في عالم الكوميديا من خلال هذا العمل الذي يجمع بين الدراما والكوميديا.

شارك الفرج بطولة العمل، كل من منى عبد المجيد ومحمد الشطي ومشاعل شداد وأحمد الصالح، وهو من تأليف جعفر رجب وإخراج محمد السيد عيسى، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يخوض «طواش أبو جليب» العديد من المغامرات اليومية مع عائلته وأصدقائه، حيث تتناول كل حلقة موضوعاً اجتماعياً مختلفاً في إطار متصل منفصل من الحلقات، بأسلوب يعتمد على كوميديا الموقف.

أثبت الفرج من خلال تجسيده لهذه الشخصية أنه ممثل من طراز خاص، حيث يستطع التلوّن في تقمّص الشخصيات مهما كان نوعها أو تفاصيلها أو صعوبتها في حال كانت مركّبة، ونجح في خوض لون درامي تلفزيوني جديد، محاولاً تقديم وجبة كوميدية خفيفة تحمل الكثير من النقد والفكر المستنير، لتوجيه رسالة إلى الجمهور في نهاية كل حلقة، بحيث يكون العمل كوميدياً هادفاً.