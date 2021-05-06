الأمم المتحدة تعرض خفض الاحتباس الحراري بإجراءات بسيطة

أشار تقرير للأمم المتحدة، صدر اليوم الخميس، إلى أن تدابير بسيطة وغير مكلفة يمكن أن تقلل انبعاثات غاز الميثان المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30 % بحلول عام 2030.

من شأن ذلك أن يؤدي إلى إبطاء معدل الاحتباس الحراري.

وقال تقرير، صادر عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، إن خفض انبعاث غاز الميثان قد يحول من دون وقوع 255 ألف حالة وفاة مبكرة وفقد 26 مليون طن من المحاصيل أيضا على مستوى العالم سنوياً.

يشار إلى أن غاز الميثان له تأثير يتعلق بالاحتباس الحراري يفوق تأثير ثاني أكسيد الكربون بكثير.

وذكر التقرير أن أكثر من نصف غاز الميثان المنبعث على مستوى العالم يرجع إلى الأنشطة البشرية في استخراج النفط والغاز والزراعة والتخلص من النفايات.

وقد بدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مؤخراً، في اتخاذ خطوة لوقف تسرب وانسكاب الميثان في قطاع النفط والغاز.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن أيضاً تقليل الانبعاثات عن طريق تغيير نوع علف الحيوانات في قطاع الثروة الحيوانية.