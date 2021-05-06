الجلطات جراء لقاح كورونا تصيب فئة أكثر من أخرى

قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا اليوم الخميس إن بعض الأدلة تشير إلى أن الجلطات غير الشائعة المرتبطة بتلقي لقاح «أسترازينيكا» للوقاية من مرض كوفيد-19 تحدث أكثر في النساء عن الرجال.

لكن الوكالة أشارت إلى أن فارق احتمالات حدوث ذلك محدود. كان مسؤولون بريطانيون قد قالوا من قبل إن احتمالات حدوث الجلطات مرتبط بالسن، بينما لم يتم إثبات وجود علاقة بالجنس، مشيرين إلى أن النساء تلقوا اللقاح أكثر من الرجال.

وذكرت الوكالة في تقريرها الأسبوعي عن مسألة الجلطات «توجد الآن بعض الأدلة على أن معدل حدوث ذلك أعلى لدى الإناث مقارنة بالذكور على الرغم من أن ذلك ليس ملحوظا في كل الفئات العمرية ويبقى الفارق محدودا».

وأشارت الوكالة إلى أن «التوصية تظل أن المنافع من اللقاح تفوق المخاطر بين الغالبية العظمى من الناس».