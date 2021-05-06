هذه الدولة تأمر باعتقال من ينتهك قواعد ارتداء الكمامة

سنت العديد من الدول عبر العالم تشريعات لإجبار الجمهور على احترام الإجراءات الاحترازية الضرورية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

آخر هذه الإجراءات تمثل في إصدار أمر من الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى الشرطة بتوقيف الأشخاص الذين لا يضعون الكمامة بشكل صحيح فيما تكافح البلاد لاحتواء عدد الإصابات المتزايد بفيروس كورونا.

وأصدر دوتيرتي الأمر بعد اجتماع مع فرقة العمل الخاصة بكوفيد-19.

وعوقب آلاف الأشخاص لانتهاكهم قيود كوفيد-19 منذ نهاية مارس الماضي عندما شُددت الإجراءات في العاصمة والمناطق المجاورة بعد ارتفاع في عدد الإصابات.

وطلب وزير العدل وقائد الشرطة من العناصر تغريم المخالفين أو جعلهم يؤدون خدمة مجتمعية بدلا من القبض عليهم.

لكن دوتيرتي قال إن على الشرطة أن تتشدد في محاسبة مخالفي القواعد وأن توقف الأشخاص الذين لا يضعون كمامات بشكل صحيح بمن فيهم أولئك الذين يتركون أنوفهم مكشوفة.

وقال دوتيرتي «أوامري للشرطة هي أن يقبضوا على الأشخاص الذين لا يضعون الكمامات بشكل صحيح... واحتجازهم والتحقيق في سبب قيامهم بذلك».

وأضاف «إن الأمر ليس لمصلحتي. إنه لمصلحتنا. إنه من أجل مصلحة البلد».