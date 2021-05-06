شجرة «سيكويا» ما زالت مشتعلة!

لا تزال إحدى أشجار السيكويا العملاقة الشهيرة مشتعلة وتنبعث منها أدخنة في منطقة بكاليفورنيا أتت عليها حرائق الغابات الهائلة الصيف الماضي، كما قالت إدارة المتنزهات الوطنية.

وقالت الإدارة في بيان: «كان علماء وفريق من الإطفائيين يجرون مسحاً لآثار حريق «كاسل فاير» الذي اندلع عام 2020 في متنزه سيكويا الوطني، عندما لاحظوا شجرة سيكويا عملاقة لا تزال مشتعلة وتطلق دخاناً، ويبدو أن الأمر ناجم عن حريق العام الماضي».

ويعتقد خبراء أن احتراق الشجرة ناتج عن حرائق الغابات التي بدأت في 19 أغسطس 2020 عندما نمت شرارة صاعقة وانتشرت في كل أنحاء المنطقة، ما أتى على حوالي 700 كيلومتر مربع من الغابات.

وهذه الشجرة معزولة ولا تشكل خطراً على بيئتها أو زوار المتنزه، وفقاً لإدارة المتنزه، لكن حقيقة استمرار آثار الحريق الواضحة حتى بعد مرور أشهر «توضح مدى جفاف المتنزه» وفق ليف ماتيسين خبير الإطفاء في متنزهات سيكويا وكينغز كانيون الوطنية.

وأوضح: «مع انخفاض كمية المتساقطات هذا العام، قد تكون هناك اكتشافات إضافية مع الانتقال من فصل الربيع إلى فصل الصيف»، محذراً من وجود أشجار أخرى في ظروف مماثلة.

وعانى غرب الولايات المتحدة موسم حرائق شديداً في العام 2020، فيما تعامل مع جفاف مزمن تفاقم بسبب تغير المناخ، وقد أودت الحرائق بـ33 شخصاً ودمرت أكثر من 17 ألف كيلومتر مربع في كاليفورنيا وحدها.