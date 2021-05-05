إعلامية مصرية: الجن ضربني بالطوب

أدلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد بتصريحات حول الجن والسحر خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالت إنها تعرضت لموقف من قبل الجن خلال تصوير مسلسل، مضيفة «الجن ضربني بالطوب أنا وأحمد بدير وخربش بدير وصحاه من النوم».

وكشفت ريهام سعيد، خلال حوار مع إيناس الدغيدي، عن واقعة أخرى متعلقة بالجن والعفاريت قائلة: «كنا بنصور قرية في موضوع الجن والمصور فضل يقول جن ويعرق.. والتصوير كله اتمسح لوحده»، متابعة: «الجن والعفاريت وصلوا لغرفة المونتاج».

وأضافت المذيعة أنها ليست مذيعة الجن والعفاريت كما يروج لها البعض، موضحة أنها صورت أكثر من 6 آلاف حلقة ولم تتحدث عن الجن إلا في حلقتين فقط. ولكنهما حققتا مشاهدة كبيرة.

وحول السحر، أكدت سعيد «اتعمل لي عمل بوقف الحال.. ومش عارفه أفكه.. وحالي واقف بقالي 5 سنين»، مشيرة إلى أنها لم تكن تصدق ولا تقتنع بهذه الأعمال، إلا أن 4 أشخاص أكدوا لها هذا السحر.