صيام كبار السن راحة مشروطة بتخطيط الوجبات

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

أكد الدكتور إبراهيم الحوسني استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمدينة الشيخ شخبوط الطبية أبوظبي، أن الصيام مفيد لكبار السن، ولتحقيق هذه الاستفادة عليهم تناول الأكل الصحي المتنوع، وبحصص قليلة، وتقسيم الوجبات، والإكثار من شرب المياه والعصار الطازجة، والابتعاد عن الطعام الغني بالدهون، والابتعاد عن الحلويات والموالح وعدم الإفراط في من شرب الشاي والقهوة.

وأشار الحوسني إلى ضرورة استشارة الطبيب في حال كان كبير السن يعاني من بعض الأمراض مثل السكري أو الكوليسترول، لمواءمة النظام الغذائي بما يتناسب مع صحته، موضحاً أن صيام كبار السن مفيد شريطة الالتزام بتناول كميات كبيرة من السوائل والإكثار من الخضراوات الطازجة والفواكه، والالتزام بمواعيد الدواء.

ومن أجل صيام صحي، قال: من الضروري البدء بتناول التمر والماء أو اللبن، يتبعها بشوربة خضراوات لتهيئة الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام، وعدم تناول حصص كبيرة دفعة واحدة، مع الحرص على تناول وجبات غذائية متكاملة تحتوي على جميع العناصر الغذائية، من مواد نشوية وبروتينية وفيتامينات، ونسبة قليلة من الدهون، وتجنب السكريات بالنسبة لمريض السكري، تقسيم الوجبات، والتركيز على النشويات الموجودة في الحبوب الكاملة مثل الكينوا والشعير والخبز الأسمر مع التقليل منها، والحرص على تناول وجبات صغيرة الحجم، تناول البروتينات والأطعمة الغنية بالألياف، مع الحرص على تناول المياه بشكل كافٍ لتجنب الجفاف، كما يجنب تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية، والفلفل الحار والبهارات الكثيرة لتجنب التلبك المعوي، مع تجنب المواد المالحة، وبالنسبة لوجبة السحور أكد على ضرورة تأخيرها وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والابتعاد عن الأطعمة المالحة والمقالي مع شرب الماء الكافي، والابتعاد عن المشروبات المحلاة والمخللة، والكافيين.