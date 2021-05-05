عابد فهد: لهذه الأسباب اخترت «نوح الريس»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يرى الفنان عابد فهد أن «الماراثون الدرامي الرمضاني» واجه تحدياً كبيراً هذا العام جراء الأزمة التي نعيشها بسبب جائحة «كورونا»، حيث تكاتف مسؤولو القنوات والمنتجون من أجل استمرارية عملية إنتاج الدراما التلفزيونية العربية رغم هذه الظروف الصعبة، الأمر الذي يحسب لهم ولكل طواقم هذه الأعمال من ممثلين وفنيين، منوهاً أنه على الرغم من كل الاحتياطات من «كورونا» التي مثلت عائقاً كبيراً، إلا أنه تم عرض عدد من الأعمال الخليجية والعربية المتميزة في رمضان هذا العام، والتي نالت إعجاب المشاهدين منذ عرض أولى حلقاتها، سواء من ناحية القصة أو المستوى الفني الإخراجي والإنتاجي.

وأكد عابد في حواره مع «الاتحاد» أن صناع الدراما التلفزيونية استفادوا مما حدث العام الماضي من تأجيل تصوير وإلغاء عرض مسلسلات، وأخذوا احتياطاتهم جيداً لأي ظرف من الممكن أن يطرأ على العملية الإنتاجية، معتقداً أن هذا ما فعلوه في رمضان هذا العام، مع عمليات بدء التصوير مبكراً، إلى جانب الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الجسدي، خصوصاً أن أية إصابة ستعرقل حركة التصوير بأكملها، وبالفعل استطاع جميع المنتجين والجهات المعنية استكمال تصوير الأعمال وإنتاجها، على عكس ما حدث في رمضان الماضي.

حالة إرباك

وأوضح عابد أن مسلسله «350 جرام» الذي يعرض على شاشة «أبوظبي»، أتى تعويضاً عما حدث معه في رمضان الماضي في مسلسل «الساحر» الذي لم يستطع تصوير30 حلقة منه، واختصر العمل إلى 17 حلقة فقط بسبب انتشار جائحة «كورونا»، وقال: الفيروس المستجد أربك صناعة الدراما التلفزيونية العام الماضي، فاختصرت أعمال وتوقف تصوير أعمال أخرى، ولكننا وبكل صراحة كنا محظوظين أن صورنا «350 جرام» في أبوظبي، فالتسهيلات التي قدمت لنا من الجهات المعنية، وتوفير اللقاحات لكل فريق العمل، إلى جانب توفير طاقم طبي ظل معنا طوال فترة التصوير، جعلتنا نتمكن من تصوير المسلسل كاملاً بكل أريحية ودون خوف، ودون أن يصاب أحد بالفيروس.

دور مركب

ويتناول «350 جرام» زراعة قلب لشخص تعرض لأزمة صحية، وبعدها انقلبت حياته رأساً على عقب، وكون أن هذه القصة ليست بجديدة، علق عابد، وقال موضحاً أسباب اختياره شخصية نوح الريس: ربما تم تناول هذه الحكاية في عمل أو عملين في السينما، ولكنها جديدة كلياً على تقديمها في عالم الدراما التلفزيونية العربية، ولم يسلط الضوء عليها سابقاً، خصوصاً مع سرد واستعراض العديد من الأحداث المشوقة المتعلقة ببطل الحكاية المحامي «نوح الريس»، وهذا ما يميز العمل، فهذه الشخصية تطلبت مني استعداداً فنياً ونفسياً كبيراً، خصوصاً أنه دور مركب، تطلب مني أن أظهر في أولى الحلقات بحالة فنية معنية، لتتغير بعد ذلك إلى شخصية أخرى، فـ«نوح الريس» المحامي الذي لا تستعصي عليه قضية، درس القانون لاستخدامه لمصلحته الشخصية، وبعد تعرضه لوعكة صحية يستعير قلب أحد المتبرعين ما يغيره للنقيض تماماً من رجل شيطان، إلى إنسان بسيط متواضع، يخاف من الحب ويعيش حالة نفسية مرتبكة، معبراً عن سعادته البالغة لردود الأفعال الإيجابية التي أتته عبر مواقع التواصل من قبل المتابعين أو رواد الدراما في المنطقة على تجسيده هذه الشخصية.

إثارة الجدل

أما عن سبب اختياره عنوان العمل «350 جرام» خصوصاً أنه وضع المشاهدين في حيره، لاسيما أنه بعيد عن مضمون العمل، قال: أثار العنوان تساؤلاً وهو لماذا «350 جرام»؟ فأردنا أن نترك الناس تبحث ويكون لديها هذا اللغط الذي يثير جدلاً ويسهم بالانتشار، ولكن يبقى للعنوان مدلولاً فـ «النبض» هو نبض القلب و«350 جرام» هو وزن هذا القلب الذي ينبض.

علاقة نجاح

وصف الفنان عابد فهد علاقته بـ «أبوظبي للإعلام» بـ «علاقة نجاح فنية»، وقال: «أبوظبي للإعلام» سباقة في حصد أهم الإنتاجات العربية على شاشاتها، وعلاقتي مع تلفزيون أبوظبي علاقة نجاح مشتركة، فعلى مدى 4 سنوات متتالية أطل عبر شاشة «أبوظبي» بأعمال مميزة تحقق نجاحاً وتحصد نسب مشاهدة عالية، فأنا أحترم مسؤوليها وهم يحترمون جهدي الذي أبذله في أعمالي الدرامية التلفزيونية، ونحاول دائماً تقديم أعمال ترقى بالمستوى وتضيف للمشاهد العربي.