صور.. مرشح أميركي يصطحب حيواناً غريباً في حملته الانتخابية

أثار جون كوكس، أحد المرشحين الجمهوريين لخلافة حاكم كاليفورنيا، المهدد بسحب الثقة منه في استفتاء مقبل، ضجة كبيرة إثر ظهوره في لقاء انتخابي بجانب حيوان غريب.

وظهر كوكس، في تجمع انتخابي، وهو يصطحب دبّاً بني اللون.

جون كوكس في تجمع انتخابي وبجانبه الدب

فقد قرر المرشح أن يقود حملته تحت شعار "الجميلة والوحش": ويقصد بـ"الجميلة" حاكم الولاية الديمقراطي غافن نيوسوم المعروف بابتسامته الهوليوودية ومظهره الأنيق كنجوم السينما، فيما يقدم كوكس نفسه على أنه "الوحش" الذي سيقلب المشهد السياسي في كاليفورنيا.

وقال المرشح، خلال لقاء انتخابي في ساكرامنتو عاصمة الولاية الإدارية، إن "السياسيين الوسيمين فشلوا في كاليفورنيا. نحن بحاجة إلى تغييرات وحشية كبيرة لإنقاذها. أريد تقليص الضرائب وجعل كاليفورنيا أقل كلفة للعيش وتبديل ساكرامنتو".

ويشكل الدب البني رمزاً لكاليفورنيا ويحتل موقعاً بارزاً على علم الولاية.

وفي خطوته التسويقية هذه، استعان جون كوكس بدب من جنس "كودياك"، أكبر أنواع الدببة. ويحمل هذا الحيوان اسم "تاغ" ويزن قرابة خمسمئة كيلوغرام، ووُلد في الأسر ودُرب على الظهور في الأفلام والمسلسلات.

واكتفى "تاغ" بالانتظار حتى نهاية كلمة جون كوكس. وكان يأكل الحلويات التي يعطيه إياها مدرّبه أو ينظف جسمه بلسانه.

وقد حصلت عريضة مطالبة بتنظيم استفتاء لسحب منصب حاكم ولاية كاليفورنيا من غافن نيوسوم على حوالي مليون ونصف مليون توقيع. ولم يُحدد أي تاريخ لمثل هذا الاستفتاء الذي سيُسأل الناخبون في الولاية خلاله ما إذا كانوا يريدون بديلاً عن نيوسوم، وأي اسم يقترحونه لذلك في حال الإيجاب.

وبفضل مثل هذا الاستفتاء انتُخب النجم الهوليوودي أرنولد شوارزينيغر سنة 2003 رئيساً للولاية الأميركية الأكثر تعداداً بالسكان عن الحزب الجمهوري.