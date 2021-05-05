5 نصائح لمرضى القلب والضغط أثناء الصيام

سامي عبد الرؤوف (دبي)





الحفاظ على معدلات ضغط الدم طبيعية من الأمور الهامة والضرورية التي يجب متابعتها باستمرار، خصوصاً أن عدم اتزان ضغط الدم قد ينتج عنه العديد من المشاكل الصحية.

لذا ينبغي الحرص باستمرار على تناول نظام غذائي متوازن وتقليل تناول الملح قدر الإمكان، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين.

ويمكن لمريض ضغط الدم الصيام بشكل طبيعي، لأن الصيام لا يؤثر سلباً على ضغط الدم، بشرط أن يستمر الصائم بتناول العلاج والأدوية الموصى بها من قبل الطبيب، بحسب ما أكده الدكتور محمد سالم، استشاري طب الأمراض القلبية.

ويفضل مراجعة الطبيب المعالج قبل البدء بالصيام، مع تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والأطعمة الدسمة.

ونصح سالم، مرضى ارتفاع ضغط الدم بالتركيز على منتجات الحليب قليلة الدسم، وتناول الخضراوات والفواكه، واستخدام الحبوب الكاملة، وتناول البقوليات مرتين بالأسبوع على الأقل، والحد من استهلاك الملح والإقلاع عن التدخين، والتخلص من السمنة.

وأوضح أنه بخصوص مرضى القلب والشرايين، من الخطأ بدء المريض في الصيام دون استشارة الطبيب، لأن ذلك قد يزيد من سوء حالته ويعرضها للخطر، فإذا كان مرض شرايين القلب مزمناً ومسيطراً عليه عبر الأدوية، فيسمح له بالصيام بشرط اتباع الإرشادات الطبية، بينما يمنع الصوم للحالات غير المستقرة.

مشيراً إلى أن صيام مرضى القلب مفيد جداً إذا كانت الحالة مستقرة، لا سيما وأن الامتناع عن تناول الطعام لأكثر من 14 ساعة يومياً يعمل على خفض المجهود الذي يقوم به القلب في ضخ الدم إلى المعدة، كما تقل نسبة الدهون في الدم فيتحسن عمل القلب.

وبشكل عام، فإن مرضى الشرايين التاجية والصمامات وارتفاع ضغط الدم الذين لا يعانون من أية مضاعفات، يمكنهم الصيام بعد استشارة الطبيب المختص.

وينصح استشاري طب الأمراض القلبية، أن تكون وجباتهم في الإفطار معتدلة وموزعة على أكثر من وجبتين متفرقة حتى لا تمتلئ المعدة ويجهد القلب، أو يرتفع ضغط الدم، مع الابتعاد كلياً عن الأغذية المالحة والغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول.