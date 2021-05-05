كورونا تسلل لأسود الهند

لطالما حيّرت فرضية انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى البشر العديدين حول العالم، ويعود هذا السؤال مجدداً إلى المشهد، بعدما أعلنت الحكومة الهندية إصابة 8 أسود آسيوية بالفيروس المتحور في إحدى حدائق الحيوانات.

إصابة الأسود الثمانية فتحت النقاش حول إمكانية انتقال النسخة المتحورة من كورونا من الحيوان إلى البشر أو بالعكس، ووضعت خبراء الصحة مجدداً أمام أسئلة محيرة حول هذا الفيروس وخصائصه، وكيفية مواجهته.

إلا أن نيودلهي التي تواجه معركة شرسة مع الفيروس المتحور، أكدت أنه رغم إصابة الأسود بالفيروس، إلا أنه لا توجد دلائل على أن الحيوانات يمكنها أن تنقل العدوى إلى البشر.

من جانبها، قالت وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي الهندية، إنه استناداً إلى تجربتها مع حيوانات ثبتت العام الماضي إصابتها بمرض فيروس كورونا في حدائق حيوان بمناطق أخرى من العالم، فإنه لا توجد دلائل حقيقية تشير إلى أن الحيوانات يمكنها نقل المرض إلى البشر.

كما قامت سلطات الحديقة في ولاية حيدر أباد الجنوبية في الهند، بتبادل عينات مع معمل أبحاث حكومي في 24 مارس الماضي، بعدما ظهرت أعراض ضيق في التنفس على تلك الأسود، ما أدى لإغلاق الحديقة في الوقت الحالي.

وكان خبراء قد حذروا في وقت سابق من احتمال انتقال سلالة جديدة من فيروس كورونا إلى حيوانات أخرى، مثل الجرذان والفئران والقوارض، مع إمكانية عودته في السنوات المقبلة إلى البشر عبر الحيوانات.