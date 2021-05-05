خطوات عمليّة تعزّز إشراق بشرتك في العيد

سوف تحتاجين إلى الالتزام بروتين تجميلي يؤمّن العناية للبشرة ويساهم في إخفاء العيوب التي تعكّر صفوها. إنه الوقت المثالي لتبنّي هذه الخطوات العمليّة التي تعزّز إشراق البشرة ونضارتها.

يُشكّل تبنّي الروتين التجميلي المناسب الخطوة الأساسيّة للحصول على سحنة مشرقة. ويتضمّن هذا الروتين تنظيفا يوميّا دقيقا للجلد بهدف تخليصه من الشوائب التي تعكّر صفوه. هذا بالإضافة إلى تقشير أسبوعي بحوامض الفاكهة يخلّص البشرة من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها ويساهم في انقباض المسام المتوسّعة كما يُنشّط الدورة الدمويّة الصغريّة في الجلد، ويعمل على تمليس البشرة وتعزيز إشراقها.

يندرج استعمال المصل التجميلي ضمن الخطوات اليوميّة الأساسيّة في مجال تعزيز رطوبة البشرة، على أن يطبّق بعده كريم أو جل مرطّب يكون غنياً بمكوّنات مثل الفيتامينC أو الحمض الهيالوريني التي تعزّز النضارة الطبيعيّة للبشرة.

بعد ترطيب البشرة بالعمق، يأتي دور توحيدها وإخفاء العيوب الصغيرة التي تعكّر صفوها من خلال اختيار كريم أساس مزوّد بتركيبة مرطّبة وحامية. ويلعب الجيل الجديد من كريمات الأساس دوراً في تحسين نوعيّة البشرة بمرور الوقت.

يُشكّل اختيار اللون المناسب من كريم الأساس خطوة أساسيّة للحصول على نتيجة مثاليّة، ولتحقيق هذه النتيجة ينصح الخبراء بتجربة كريم الأساس على عظمة الحنك واعتماد اللون الأقرب إلى لون البشرة الأساسي. أما عند تطبيق المستحضر على الجلد، فيجب الإكتفاء بكمية صغيرة منه للحفاظ على شفافية السحنة والسماح لها بأن تتنفس بسهولة.

في حال بقيت بعض الشوائب ظاهرة بعد تطبيق كريم الأساس، ومنها الاحمرار، أو البثور، أو التجاعيد فيمكن إخفاؤها باستعمال قلم مصحح يطبّق عليها. كما يمكن إضافة نقطة من المستحضر المعزّز للإشراق إلى كريم الأساس لتعزيز إشراق البشرة، ويساهم تطبيق لمسة خفيفة من البودرة الشفّافة على المنطقة الوسطيّة من الوجه بإزالة أي لمعان مزعج ممكن أن يظهر عليها.



لم يعد تحديد الخدين ومحيط الوجه بالظلال المتعددة التدرجات على الموضة، ولذلك يُنصح باستبداله بتطبيق البلاشر الذي يحتوي على لمسات لؤلؤية تساهم في نحت الوجه وإضفاء الإشراق الطبيعي عليه.



تساهم النظرات الحيوية في تأمين مظهر مشرق، أما العناية بمنطقة محيط العينين فتعتمد على الاستعمال اليومي لكريم أو جل مخصّص لهذه المنطقة .

ويساهم استعمال القلم المصحّح في إخفاء علامات التعب التي تظهر على محيط العينين بالإضافة إلى تغطية الهالات الداكنة وإخفاء التجاعيد، على أن يتمّ اختياره بلون قريب جداً للون البشرة أو أفتح منها بدرجة واحدة.